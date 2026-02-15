米沢市の冬の風物詩、「上杉雪灯篭まつり」がきのうから始まっています。 【写真を見る】米沢市で上杉雪灯篭まつり好天に恵まれるも例年とは違った光景が… まつり2日目のきょうは日中から大勢の観光客が訪れ賑わいを見せましたが、会場では例年とは違った光景が広がっていました。「上杉雪灯篭まつり」は戦没者の慰霊のために始まったもので、今年で49回目を迎えました。まつりの見どころは、上杉神社の参道に建てられた187基