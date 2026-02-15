2026年2月13日、韓国・ファイナンシャルニュースによると、ソウルにある観光名所、景福宮で、中国人観光客が警備員を暴行する事件が発生した。ソウル鍾路（チョンノ）警察署は12日、中国国籍の50代の男と60代の男を暴行容疑で調べていると明らかにした。2人は今月2日午後3時30分ごろ、景福宮の香遠亭付近で警備員を暴行した疑い。任意同行の形で近くの派出所に出頭させ取り調べを行ったという。2人はその翌日に出国しており、関係