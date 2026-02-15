[2.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節](カンセキ)※14:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 71 猪越優惟DF 4 佐藤祥DF 5 柳育崇DF 25 岩崎博MF 7 川名連介MF 10 五十嵐太陽MF 13 大曽根広汰MF 40 食野壮磨MF 47 吉野陽翔MF 81 中野克哉FW 77 西野太陽控えGK 21 櫻庭立樹DF 6 阿部海斗DF 14 鈴木俊也DF 26 田畑知起MF 15 堤陽輝MF 17 杉森考起MF 27 永井大士FW 9 近藤慶一FW 29 矢野貴章監督米山篤志[モンテ