「なにわ男子」の藤原丈一郎が侍合宿に姿を見せた人気アイドルグループ「なにわ男子」の藤原丈一郎が15日、野球日本代表「侍ジャパン」が宮崎で行っている合宿に姿を見せた。熱狂的なオリックスファンで知られる藤原は、球場入りする若月健矢捕手に挨拶。早速、同学年の絆を見せた。球場ではカメラマン席から侍戦士の練習を見学。親交のある宮城大弥投手、曽谷龍平投手らに“発見”され、緊張をほぐすシーンも見られた。グラ