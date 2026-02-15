アジア版オリンピックとも言われる「アジア競技大会」が今年９月、国内で３２年ぶりに、愛知県を中心に開かれる。第２次世界大戦で引き裂かれたアジアの絆を強めようと始まったスポーツの祭典。「ＩＭＡＧＩＮＥＯＮＥＡＳＩＡここで、ひとつに。」をテーマに、コンパクトで持続可能な大会を目指す。戦後日本の国際復帰インドが支援アジア大会は１９５１年、戦争で荒廃した諸国の恒久平和を目指して、インドの初代首相