『みなに幸あれ』下津優太監督が手掛けるSFサイコエンタテインメント『NEW GROUP』（ニューグループ）の公開日が６月12日(金)に決定。特報映像と新たなキャストが解禁された。“組体操”という集団行動における人間の行動心理の根底をコミカル且つシリアスに炙り出す本作。主演を『樹海村』の山田杏奈が務めることが明かされていたが、新たなキャストとして、集団行動に馴染めない海外帰りの転校生・優役に青木柚、不敵な笑みを浮