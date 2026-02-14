『みなに幸あれ』下津優太監督が手掛けるSFサイコエンタテインメント『NEW GROUP』（ニューグループ）の公開日が６月12日(金)に決定。特報映像と新たなキャストが解禁された。

“組体操”という集団行動における人間の行動心理の根底をコミカル且つシリアスに炙り出す本作。主演を『樹海村』の山田杏奈が務めることが明かされていたが、新たなキャストとして、集団行動に馴染

めない海外帰りの転校生・優役に青木柚、不敵な笑みを浮かべて集団を導く校長役をピエール瀧が務めることが明らかになった。

特報映像では、瀧演じる校長の「集団は、あなた方に幸せを与えますよ」という言葉とともに、校庭に巨大な“人間ピラミッド”が積み上がっていく様を見ることができる。生徒たちの動きには一切の迷いなし。最終的に完成した人間ピラミッドのあまりのデカさに思わず数えてみたが、なんと20段あるではないか。これ、下の人死なない？ 『みなに幸あれ』に続いて、下津監督のユニークな世界観が存分に味わえそうである。

コメント

＜青木柚／優役＞

優役を演じました、青木柚です。組体操、人間ピラミッド…！ ユニークな表現で現実を突き付けるこの作品の異質さに驚き、ワクワクした撮影でした。誰かじゃなくて、自分のままで居るためには心も頭も巡らせなければならない。学校という小さな社会で改めて考えさせられました。NEW GROUP。観た方の記憶に残り続ける映画になっていると思います。

＜ピエール瀧／校長役＞

なんだ、コレ!?

数年に一回ある、映画を観た後に湧き上がる奇妙な感情をこの映画でも。

ちなみに褒め言葉です。

『NEW GROUP』

６月12日(金)全国公開

原案・監督：下津優太

脚本：下津優太、佐原百子

出演：山田杏奈 青木柚 ピエール瀧

©︎2026「NEW GROUP」製作委員会