【モデルプレス＝2026/02/14】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の大久保波留が11日、グループのX（旧Twitter）を更新。グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）と、5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）のアリーナツアーに訪れたことを明かした。【写真】M!LKライブに駆けつけたラポネアイドル2人◆大久保波留・池崎理人・山中柔太