INI池崎理人＆DXTEEN大久保波留、一緒にM!LKライブへ 山中柔太朗との3ショットに「イケメン三銃士」「全員爆裂ビジュイイじゃん」の声
【モデルプレス＝2026/02/14】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の大久保波留が11日、グループのX（旧Twitter）を更新。グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の池崎理人（※「崎」は正式には「たつさき」）と、5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）のアリーナツアーに訪れたことを明かした。
【写真】M!LKライブに駆けつけたラポネアイドル2人
2月11日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にてアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』のファイナル公演を開催したM!LK。大久保は「昨日は理人くんと一緒にM!LKさんのライブに行かせていただきました！」と綴り、池崎とM!LKの山中柔太朗との3ショットを公開。「モ〜〜ほんとに楽しすぎて滅！いやぁーほんとに楽しかったな〜今日も浸りながら、コーヒーにいつもよりミルク多めにしちゃいました！滅っ！！」と最新曲「好きすぎて滅！」や牛、グループ名にかけながら感想を伝えている。
大久保と山中は映画「君がトクベツ」（2025）、池崎と山中は映画「BADBOYS -THE MOVIE-」（2025）で共演している。
この投稿には「イケメン三銃士」「繋がりアツい」「全員爆裂ビジュイイじゃん」「共演のご縁尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大久保波留・池崎理人・山中柔太朗の3ショット公開
◆大久保波留・池崎理人・山中柔太朗の3ショットに反響
