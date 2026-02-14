【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が、2月23日に配信リリースされる。 ■Snow Manの9人だからこそ歌える底抜けに明るいパーティーソング 「オドロウゼ！」は、3月6日公開の佐久間大介主演映画『スペシャルズ』の主題歌で、誰もが抱えている、日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるポジティブなダンスチューン。