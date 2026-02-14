Snow Man、佐久間大介主演映画『スペシャルズ』主題歌「オドロウゼ！」配信リリース決定！ティザー映像も公開
Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が、2月23日に配信リリースされる。
■Snow Manの9人だからこそ歌える底抜けに明るいパーティーソング
「オドロウゼ！」は、3月6日公開の佐久間大介主演映画『スペシャルズ』の主題歌で、誰もが抱えている、日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるポジティブなダンスチューン。
アップダウンの激しい毎日も、キミと、みんなとなら楽しい時間に変わっていく…そんな温かなメッセージも込めた、Snow Manの9人だからこそ歌える底抜けに明るいパーティーソングとなっている。
リリース決定の発表とともに公式Xと公式Instagramに投稿されたティザー映像では、「オドロウゼ！」のイントロとともに、カラフルな衣装をまとったSnow Manのメンバーたちが登場。
あわせてMVの解禁日が配信リリース日の2月23日21時であることも明らかとなった。
■リリース情報
2026.02.23 ON SALE
DIGITAL SINGLE「オドロウゼ！」
