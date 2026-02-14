【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節】(JITス)甲府 2-0(前半2-0)長野<得点者>[甲]内藤大和2(24分、40分)<警告>[甲]藤井一志(52分)、水野颯太(90分+1)[長]長谷川隼(31分)、藤本主税(48分)主審:小林拓矢