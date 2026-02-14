◆ 復帰後に期待の球団オプション付き契約サンフランシスコ・ジャイアンツは現地時間13日、ローワン・ウィック投手（33）を獲得したことを発表。1年契約に来季の球団オプションが含まれている。カナダ出身のウィックは2012年のドラフトで捕手としてカージナルスに入団。投手転向を経てパドレスでMLBデビューを飾った2018年オフ、現在中日に所属するジェイソン・ボスラーとのトレードでカブスに移籍した。2022年には自己最多の6