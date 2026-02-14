ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が悲願の金メダルを獲得した。１回目で１４４０を連続で繰り出すなど、高難度の技を難なく成功。９１・００で２位につけると、２回目はさらに難度を上げた。トリプルコーク１４４０のコンボなど大技を次々と成功し、高得点を確信するガッツポーズ。９５・００でトップ