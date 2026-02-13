AppleがAirTag（第2世代）などによる拡大した既報通り、Appleは26日（現地時間）、紛失防止トラッカー・忘れ物防止タグ「AirTag」シリーズの新商品となる「AirTag（第2世代）」を発表し、日本でもAppleの公式Webサイト（ https://www.apple.com/jp/ ）内にある公式Webストアなどにて2026年1月26日（月）より注文受付を開始し、1月26日の週後半から販売開始しています。販路は公式Webストアのほか、量販店やECサイトなどのApple製品