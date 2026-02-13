２月13日にヴィッセル神戸は、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第２節で、V・ファーレン長崎とホームで対戦している。25分に酒井高徳の得点で先制した神戸が、前半の終了間際に追加点を奪う。42分、酒井がペナルティエリア手前右から左足で柔らかいクロスを供給。ファーサイドで反応した佐々木大樹が力強いヘディングシュートを叩き込んだ。 35分には鮮やかなコントロールショットでネットを揺らしていた