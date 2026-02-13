【コトブキヤコレクション2026】 2月13日～15日 開催中 会場： 秋葉原UDXギャラリー 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX4階 コトブキヤは2月13日から15日まで秋葉原UDX4階 秋葉原UDXギャラリーにて開催中の「コトブキヤコレクション2026」にて、スケールフィギュアの新作商品を公開している。 今回公開されたのは「Fate/