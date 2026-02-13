衆議院選挙で惨敗した中道改革連合は、午後1時から代表選挙を行い、辞任した共同代表の野田氏・斉藤氏に代わる新代表に小川淳也氏を選出した。衆院選で当選した49人が投票し、小川氏が27票を獲得して当選した。任期は来年（2027年）3月末まで。立憲民主党から中道に合流した小川氏は、香川県出身で54歳。2003年の衆院選に民主党公認で香川1区から出馬したが落選し、2005年衆院選で初当選。以降、比例復活も含め衆院当選8回。民主党