今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第94回（2026年2月12日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）「もう死んでしまいます」「すばらしいお似合いですよ、これで松江の冬を乗り切りましょう」錦織（吉沢亮）の献身。