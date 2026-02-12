サンリオがこの日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１８４３億円から１９０６億円（前期比３１．５％増）へ、営業利益を７０２億円から７５１億円（同４５．０％増）へ、純利益を４９４億円から５２０億円（同２４．６％増）へ上方修正した。 グローバルで推し進めている複数キャラクター戦略やさまざまな施策が奏功し、「クロミ」や「マイメロディ」などのキャラクターの人気