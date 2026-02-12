ボーイズグループWINNERのソン・ミノが、社会服務要員としての服務期間中に計102日間の無断欠勤をしていたことが、検察の公訴状で明らかになった。社会服務要員とは、韓国の兵役制度において、身体的・精神的な理由などで軍勤務が困難と判断された者が、福祉施設や公共機関などで非軍事的な任務に従事する制度のことだ。【写真】ソン・ミノ、「兵役中なのにロン毛」で物議2月11日付の『中央日報』の報道によると、ソウル西部地検は