食楽web ●東京駅のグランスタで食べられる限定プリンをご紹介します。 JR東京駅構内および改札外の人気商業施設・グランスタでは、世代を問わず愛される「プリン」メニューが充実しているのをご存知でしょうか？ テイクアウトで購入できるプリンから、店内で仕上げて提供されるものまで、バリエーションの豊かさも魅力です。 今回は『グランスタ東京』に加え、『グランスタ丸の内』、八重洲北口エリアの『グラン