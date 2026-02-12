食楽web

●東京駅のグランスタで食べられる限定プリンをご紹介します。

JR東京駅構内および改札外の人気商業施設・グランスタでは、世代を問わず愛される「プリン」メニューが充実しているのをご存知でしょうか？

テイクアウトで購入できるプリンから、店内で仕上げて提供されるものまで、バリエーションの豊かさも魅力です。

今回は『グランスタ東京』に加え、『グランスタ丸の内』、八重洲北口エリアの『グランスタ八重洲（八重北）』の店舗でのみ味わえる、限定プリン5品を厳選。プリン好きなら見逃せないラインアップを紹介します。

北海道小麦の生パスタ 麦と卵「えっぐぷりん」

1個 420円（イートイン・テイクアウト共通）

グランスタ八重北の「八重北食堂」内に店を構える生パスタ専門店『北海道小麦の生パスタ 麦と卵』が提供する「えっぐぷりん」。北海道産のブランド卵「下川六〇酵素卵」を使用し、卵のコクと風味をしっかり感じられる一品です。

牛乳、海塩、甜菜糖なども北海道産にこだわり、素材の持ち味を生かした素朴でやさしい味わいに仕上げています。食後のデザートとしてはもちろん、プリン目当てで立ち寄るのもおすすめです。

WK2「コーヒープリン」

990円（イートイン限定）

『グランスタ丸の内』のカフェ＆バー『WK2（ダブルケーツー）』で人気の「コーヒープリン」。なめらかでコクのあるコーヒープリンに、アイスクリームと挽いたコーヒー豆を添え、カラメルソースをかけて仕上げています。

「デザートでもあり、一杯のコーヒーでもある」をコンセプトにした一皿で、甘さと苦味のバランスが絶妙。コーヒー好きにもおすすめしたい、大人向けのプリンです。

DEPOT「懐かしほろ苦プリン」

1個 700円（イートイン限定）

『グランスタ東京』改札外B1F・スクエア ゼロエリアにある喫茶BAR『DEPOT』の「懐かしほろ苦プリン」は、硬めでむっちりとした食感が特徴。昔ながらの喫茶店を思わせる、王道スタイルのプリンです。

自家焙煎エスプレッソを加えたカラメルが、ほろ苦さと奥行きをプラス。甘さ控えめで、お酒と一緒に楽しむデザートとしても相性の良い一品です。別サイズのテイクアウト限定プリン（550円）も用意されています。

Brick bake bakers by pâtisserie ease「Bbbプリン キャラメル」

1個 480円

『グランスタ東京』改札内B1F・銀の鈴エリアに店を構える『Brick bake bakers by pâtisserie ease』の看板スイーツが「Bbbプリン キャラメル」。生クリームのミルク感、卵のコク、濃厚なカラメルソースが一体となった、なめらかな口どけが魅力です。

カップの底にあるツメを折ってお皿に移すと、カラメルがとろりと広がり、見た目も美しく楽しめます。

CITYSHOP「プリンアラモード」

1,080円（イートイン限定）

『グランスタ東京』改札内1F・北通路エリアの『CITYSHOP』が提供する「プリンアラモード」。銀皿に盛り付けられた自家製プリンとバニラアイス、色とりどりのフルーツが目を引く一品です。

甘さ控えめで硬めのプリンに、いちごやオレンジ、バナナ、キウイなどのフルーツが好相性。どこか懐かしさを感じさせる、喫茶店の定番デザートらしい佇まいも魅力です。