「大女優」と呼ぶべき3人の卒業生たち東京のど真ん中・港区六本木にある女子高校だ。「お嬢さん学校」として知られ、多趣味で文化的な教養度が高い卒業生が多い。今の「タレント」という表現はそぐわない。まさに「大女優」と呼ぶべき卒業生が3人いる。文学座出身の女優・演出家・朗読家であり、戦前から平成にかけて活躍した長岡輝子がいた。1970年に『メテオール』で紀伊国屋演劇賞を受賞するなど舞台や朗読で活躍していた