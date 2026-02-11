Furui Rihoが、2026年3月4日にリリースする3rdアルバム『Letters』から2月4日より先行配信を開始した「ハードモード」のMVを公開した。「ハードモード」はアルバムの1曲目を飾る楽曲だ。Furui自身が未来の自分や、何かを頑張っている人に宛てており、困難に直面したとき、ふと読み返すことで前へ進む勇気をくれるような歌詞が特徴的な作品になっているという。サウンド面では、これまでも数多くの楽曲でタッグを組んできたknoak、S