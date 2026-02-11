Furui Riho、3rdアルバム『Letters』より先行配信した「ハードモード」MV公開。日々の葛藤を明るくポジティブに描いた映像作品に
Furui Rihoが、2026年3月4日にリリースする3rdアルバム『Letters』から2月4日より先行配信を開始した「ハードモード」のMVを公開した。
「ハードモード」はアルバムの1曲目を飾る楽曲だ。Furui自身が未来の自分や、何かを頑張っている人に宛てており、困難に直面したとき、ふと読み返すことで前へ進む勇気をくれるような歌詞が特徴的な作品になっているという。サウンド面では、これまでも数多くの楽曲でタッグを組んできたknoak、Sayo Oyamaと共に制作している。
MVは、今回初のタッグとなるAo Inoueが監督を手掛けている。楽曲の世界観を表した日々の葛藤を、明るくポジティブな映像で描いており、楽曲と同じく前向きになれる作品に仕上がっているとのことだ。
なおFurui Rihoは、4月より自身初となるホールツアーを開催する。東京、大阪と地元の北海道での3公演となり、チケットは2月14日20時より一般発売開始となる。
◾️3rdアルバム『Letters』
2026年3月4日（水）リリース
アルバム予約 / 購入リンク：https://FuruiRiho.lnk.to/letters_CD
Pre-add / Pre-saveリンク：https://furuiriho.lnk.to/letters
▼先行配信「ハードモード」
2026年2月4日（水）リリース
https://furuiriho.lnk.to/hardmode
○初回限定盤
PCCA-06455 5,500円（税込）
・三方背ブックケース仕様
・レターセット風歌詞カード入り
・NeSTREAM LIVE視聴用シリアルコード封入／デジタル映像特典
※視聴期限：2031年3月3日 23:59まで
○通常盤（CDのみ）
PCCA-06456 3,300円（税込）
▼CD収録曲
01 ハードモード
02 MONSTER（フジテレビ系『サン！シャイン』 2025年4月・5月エンディングソング）
03 Hello（TVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌）
04 太陽になれたら
05 そのうち
06 ちゃんと（フジテレビ系『ジャンクSPORTS』 エンディングテーマ［2025年7月〜9月］）
07 言えないわ
08 愛泣きて
09 Tomorrow
10 灯台
11 Letters
▼初回限定盤映像特典内容
Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-
Live at EX THEATER ROPPONGI/2025.11.24
01 Purpose
02 言えないわ
03 Friends
04 ちゃんと
05 SAPPORO TOKYO
06 I’m free
07 LOA
08 Hello
09 Your Love
＋
Documentary “Letters：Draft”
▼ショップ別予約購入特典
Amazon：メガジャケ(ライブカットver.)
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネットショッピング：ランチトートバッグ
タワーレコード/タワーレコードオンライン：メッセージポストカード（タワーレコードver.）
HMV・HMV&BOOKS/HMVオンライン：ステッカー
北海道ショップ限定：ポストカード
（北海道ショップ限定ポストカード対象店舗：https://www.furuiriho.com/news_info/3016/）
※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入をお勧めいたします。
※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。
※対象のショップであっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。
▼サイン会情報
会場となる下記店舗で、Furui Riho 3rdアルバム CD『Letters』をお買い上げの方に先着でサイン会参加券をお渡しいたします。参加券の配布は、3月3日（火）の入荷日からとなります。既定枚数に達し次第終了となります。
※タワーレコードオリジナル特典「メッセージカード」もお付けいたしますが、数に限りがあり、こちらもなくなり次第終了となります。
＜札幌＞2026年3月7日（土）13:00〜
会場：タワーレコード 札幌パルコ店
＜東京＞2026年3月8日（日）15:00〜
会場：タワーレコード渋谷店 3F 催事スペース
＜大阪＞2026年3月12日（木）19:00〜
会場：タワーレコード梅田NU茶町店
▼タワーレコードキャンペーン情報
・タワーレコード札幌パルコ店
＜コラボポスターキャンペーン＞
Furui Riho × タワーレコード札幌パルコ店 ビッグサイズ！コラボポスター掲出いたします。当店で対象商品をご購入いただきました方にリサイズ版（B2サイズ）を先着でプレゼント！
＜衣装＆パネル展＞
開催期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで
「Letters」収録曲の「モンスター」のMVで登場したモンスターの衣装（1点）の展示が決定！
※掲出したパネルは、CDご購入者から抽選でプレゼントいたします。
＜発売記念！スペシャルサービスレシートキャンペーン＞
当店で対象商品のご購入で、スペシャルサービスレシートをプレゼント！
実施期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで
・タワーレコード渋谷店
＜衣装＆パネル展＞
開催期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで
開催場所：3F 催事スペース
「Letters」収録曲の「モンスター」のMVで登場したモンスターの衣装（1点）の展示が決定。パネル展とともに、大型パネルの設置も。フォトスポットとしてもお楽しみください。
※掲出したパネルは、CDご購入者から抽選でプレゼントいたします。
＜発売記念！スペシャルサービスレシートキャンペーン＞
当店で対象商品のご購入で、スペシャルサービスレシートをプレゼント！
実施期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで
・タワーレコード 新宿店
＜パネル展＞
開催期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで
※掲出したパネルは、CDご購入者から抽選でプレゼントいたします。
＜発売記念！スペシャルサービスレシートキャンペーン＞
当店で対象商品のご購入で、スペシャルサービスレシートをプレゼント！
実施期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで
・タワーレコード 梅田NU茶屋町店
＜パネル展＞
開催期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで
※掲出したパネルは、CDご購入者から抽選でプレゼントいたします。
＜発売記念！スペシャルサービスレシートキャンペーン＞
当店で対象商品のご購入で、スペシャルサービスレシートをプレゼント！
実施期間：2026年3月3日（火）〜3月9日（月）閉店まで
◾️＜Furui Riho Hall Tour 2026『Letters』＞
2026年4⽉4⽇（⼟）⼤阪 サンケイホールブリーゼ
open/start 17:00/18:00
2026年4⽉10⽇（⾦）東京 ヒューリックホール東京(有楽町)
open/start 18:00/19:00
2026年4⽉19⽇（⽇）北海道 カナモトホール
open/start 16:00/17:00
▼チケット情報
価格：7,700円（全席指定）
一般発売開始：2月14日（土）20:00〜
チケットリンク：https://lnk.to/furuiriho_live
