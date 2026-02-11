ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー複合代表の渡部暁斗（37＝北野建設）が11日、自身のXを更新。ファンに異例のお願いをした。渡部はXに「IOC（国際オリンピック委員会）はノルディック複合の存続に対してTV視聴率にも注目しているので是非沢山の方にライブ観戦していただけたら嬉しいです。頑張ります」とつづった。ノーマルヒルは日本時間の11日午後6時から行われる。五輪において、ノルデ