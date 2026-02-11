ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー複合代表の渡部暁斗（37＝北野建設）が11日、自身のXを更新。ファンに異例のお願いをした。

渡部はXに「IOC（国際オリンピック委員会）はノルディック複合の存続に対してTV視聴率にも注目しているので是非沢山の方にライブ観戦していただけたら嬉しいです。頑張ります」とつづった。ノーマルヒルは日本時間の11日午後6時から行われる。

五輪において、ノルディック複合は存続の危機に立たされている。ミラノ・コルティナ五輪の結果次第で、五輪競技から外れる可能性がある。ノルディック複合は冬季五輪種目で唯一、女子種目がない。IOCは男女平等の観点などから競技の見直しを考えている。

渡部は個人ノーマルヒルで14年ソチ大会、18年平昌大会と銀メダル2つを獲得。22年北京大会では個人ラージヒルと団体で銅メダルを獲得した。日本の第一人者で、ミラノ・コルティナ五輪が集大成となる。

ラージヒルは同17日午後6時から、団体は同19日午後6時から実施される。



