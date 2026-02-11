山形県は10日、重大な不正行為があったとして、職員2人を懲戒免職処分にしたと発表しました。 ■懲戒免職とは 今回の処分内容である「懲戒免職」は、公務員に対する行政処分の中で最も重いものです。職員としての身分をはく奪される、いわゆる「クビ」にあたる処分で、職を失うだけでなく、一般的に退職金も全額、または一部が支給されない厳しい措置となります。 今回、懲戒免職処分を受けたのは次の2つの不正をした職員です。