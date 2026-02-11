延長36.2km「京成版京葉線」計画とは日本を代表するテーマパークである東京ディズニーランド。運営会社のオリエンタルランドが京成電鉄の出資で設立された会社であることは、鉄道ファンには有名な話でしょう。かつて京成はこのエリアに鉄道路線を構想し、実際に免許を出願しています。「京成版京葉線」とも言うべき計画は、どのようなものだったのでしょうか。【路線図】「京成新線」の推定ルート京成グループと京葉地域埋立地