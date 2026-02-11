「軽いシャフトは飛ばない」そんなイメージを持っているゴルファーは、意外と多い。たしかに一昔前は、軽量シャフト＝非力な人向け、という位置づけが一般的だった。そのため「軽い＝頼りない」「当たり負けしそう」「飛距離が出ない」と感じるのも無理はない。 しかし「今の軽量シャフト」は事情が違う。 飛距離を決めるのは、単純な重さではなく、振り切れるかどうか。そしてインパクトでヘッドが走るかど