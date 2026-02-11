軽いシャフト＝飛ばない、は本当？　振り切れる軽さが飛距離につながる理由

「軽いシャフトは飛ばない」そんなイメージを持っているゴルファーは、意外と多い。たしかに一昔前は、軽量シャフト＝非力な人向け、という位置づけが一般的だった。そのため「軽い＝頼りない」「当たり負けしそう」「飛距離が出ない」と感じるのも無理はない。

しかし

「今の軽量シャフト」は

事情が違う。

飛距離を決めるのは、単純な重さではなく、振り切れるかどうか。そしてインパクトでヘッドが走るかどうか。

どれだけ重いシャフトでも、振り切れなければヘッドスピードは上がらない。

その点、軽量シャフトには

・最後まで振り抜きやすい

・余計な力が入りにくい

・スイングリズムが安定しやすい

というメリットがある。

そこで注目したいのが、シャフトの「しなり戻り」だ。軽いだけでなく、インパクトに向けてしっかり戻る設計であれば、軽く振ってもヘッドが前に出て、結果として初速につながりやすい。

その「軽さと戻り」のバランスをわかりやすく形にしたのが、新たに登場したシャフト「Wave」だ。

40g台後半の軽量帯ながら、しなり戻りが素直で、インパクトでヘッドが走る感覚を得やすい。力いっぱい振らなくても「いつもの力感なのに、ボールが前に進む」そんな体感につながりやすいのが、軽量×しなり戻りの強みだ。

「軽いシャフト＝飛ばない」とは限らない。

軽くて振り切れるからこそ、飛距離につながるケースもある。

飛距離に伸び悩んでいるなら、重さを足す前に、一度「軽さの質」を見直してみるのもひとつの選択肢だ。

【Wave】

SPEC●ワンフレックス●長さ／46インチ（1168mm）●重さ／47g●トルク／5.6度●初回製造90本 特別価格／1本・9万円（税別）

https://x.gd/wave_shaft