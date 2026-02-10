セイコーウオッチ株式会社のクロック最高級ブランドである「デコールセイコー」より、日本の伝統技術である江戸切子を起用して制作した置時計が登場した。発売は2026年3月6日(金)を予定しており、希望小売価格は1,430,000円（税込）。国内限定5台のみの販売となっている。江戸切子のデザインに採用されている「麻の葉」柄は、成長の早い麻にあやかったもの。子どもの健やかな成長を願う意味が込められている。本置き時計の最大の特