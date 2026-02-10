週末に降った雪の影響で県内では9日夕方までに300件を超える交通事故が発生しました。路面の凍結などが残っている道路もあるため、引き続き注意が必要です。週末、県内では広い範囲で雪が降り、多くの交通機関に影響を及ぼしました。県警によりますと、県内では、9日夕方までに積雪や凍結による交通事故が、伊豆や東部で332件発生したということです。そのうち人身事故は23件で、いずれも、けがの程度は軽いとみられています。一方