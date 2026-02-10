「BCNランキング」2026年1月26日〜2月1日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby AtmosサウンドバーDHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）2位サウンドバー ブラックSR-C20A(B)（ヤマハ）3位DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby AtmosサウンドバーDHT-S217(K)（ハーマンインターナショナル）3位レグザサウンドシス