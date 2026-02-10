2025年末、インディーホラーゲームの「HORSES」が発売直前になってEpic Games Storeでの販売を禁止されました。これについて、Epic Gamesが改めて理由を説明しています。Epic Games Refutes Claims By Horses Developer About The Banned Game - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/epic-games-refutes-claims-by-horses-developer-about-the-banned-game/1100-6538044/イタリアのミラノにあるインディーゲームスタジオ・S