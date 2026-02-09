■ＭＣＪ 1,938円(+400円、+26.0％) ストップ高 ＭＣＪ [東証Ｓ]がストップ高。5日の取引終了後、MBO（経営陣が参加する買収）の一環として非公開化を目指しTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表しており、TOB価格の1株2200円にサヤ寄せする動きを見せた。買付予定数の下限は6278万5300株（所有割合66.43％）で、上限は設定しない。買付期間は2月6日から3月24日までを予定している。TOB成立後、所定の手続きを経て