

■ＭＣＪ <6670> 1,938円 (+400円、+26.0％) ストップ高



ＭＣＪ <6670> [東証Ｓ]がストップ高。5日の取引終了後、MBO（経営陣が参加する買収）の一環として非公開化を目指しTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表しており、TOB価格の1株2200円にサヤ寄せする動きを見せた。買付予定数の下限は6278万5300株（所有割合66.43％）で、上限は設定しない。買付期間は2月6日から3月24日までを予定している。TOB成立後、所定の手続きを経てＭＣＪは上場廃止となる見通し。ＭＣＪはTOBに賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨した。東京証券取引所は5日、ＭＣＪを監理銘柄（確認中）に指定している。



■有沢製 <5208> 2,129円 (+277円、+15.0％)



東証プライムの上昇率3位。有沢製作所 <5208> [東証Ｐ]が急反騰。2006年6月以来、約19年8ヵ月ぶりの高値水準となった。5日の取引終了後、26年3月期第3四半期累計（4-12月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の514億円から553億円（前期比11.0％増）、営業利益予想を45億円から55億円（同12.4％増）、最終利益予想を32億円から40億円（同0.8％増）に引き上げた。営業利益は減益予想から一転増益を見込んでおり、業況を好感した買いが集まっていた。期末配当予想は9円増額の53円とする。年間配当予想は97円（前期は96円）になる。主力事業分野である電子材料セグメントでスマートフォン及び 半導体向け需要が堅調に推移している。また、産業用構造材料セグメントは航空機需要の回復を背景に内装材用ハニカムパネルの生産が増えたほか、世界的な水需要の拡大で水処理用FRP製圧力容器が好調となっている。4-12月期は売上高が412億6200万円（前年同期比9.2％増）、営業利益が41億1500万円（同8.0％増）だった。一方、為替差損などの影響もあり、最終利益については29億7700万円（同0.9％減）で着地した。



■ユニチカ <3103> 772円 (+100円、+14.9％) ストップ高



東証プライムの上昇率4位。ユニチカ <3103> [東証Ｐ]がストップ高。6日午前11時に発表した26年3月期第3四半期（25年4-12月）決算は営業利益が前年同期比2.1倍となる90億3000万円と急拡大。高分子事業を主力に機能資材や祖業の繊維などを展開するが、高付加価値製品の拡販及び不採算事業の見直しなど合理化努力が奏功しているほか、為替差益なども加わり利益改善が急となっている。6日は決算発表と併せて通期業績予想の修正も発表、営業利益は従来予想の75億円から95億円（前期比62％増）に大幅増額しており、これを材料視する買いを呼び込んだ。半導体パッケージ基板のボトルネックであるハイエンドガラスクロスなどでは海外大手メーカーからの引き合いも観測され、これを手掛かりに1月下旬から急速人気化し既に株価水準を大きく切り上げてきたが、好決算発表が足もとの物色人気に拍車をかけた格好だった。



■不動テトラ <1813> 3,810円 (+490円、+14.8％)



東証プライムの上昇率5位。不動テトラ <1813> [東証Ｐ]が6日続急騰。同社は6日、26年3月期の業績・配当予想の増額修正を発表。これを評価した買いが集まった。今期の売上高予想は従来の見通しから20億円増額の800億円（前期比15.0％増）、最終利益予想は8億円増額の34億5000万円（同56.7％増）に引き上げた。地盤改良事業は良好な受注環境のもと、豊富な手持ち工事が高稼働で進捗。大型工事が好採算を維持する。土木事業でも手持ち工事が順調に進捗する。期末一括配当予想は20円増額の90円（前期は60円）に見直した。4-12月期の売上高は600億4100万円（前年同期比18.4％増）、最終利益は34億2100万円（同91.8％増）となった。



■ＺＡＣＲＯＳ <7917> 1,357円 (+172円、+14.5％)



東証プライムの上昇率6位。ＺＡＣＲＯＳ <7917> [東証Ｐ]が急反騰。2021年9月高値（1282円）を上回り、約4年5ヵ月ぶりに上場来高値を更新した。5日取引終了後、26年3月期連結業績予想について売上高を1570億円から1580億円（前期比4.8％増）へ、純利益を65億円から75億円（同14.8％増）へ上方修正すると発表した。各事業が想定を上回る見込みで、生産効率の向上・価格転嫁などの収益向上施策を推進したことも寄与する。為替差益や受け取り保険金の計上も織り込んだ。これを好感した買いが入った。



■味の素 <2802> 4,099円 (+484円、+13.4％)



東証プライムの上昇率7位。味の素 <2802> [東証Ｐ]が4日続急騰。5日の取引終了後、26年3月期第3四半期累計（4-12月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を従来予想の1兆6180億円から1兆6000億円（前期比4.5％増）に引き下げた一方、事業利益予想を1800億円から1810億円（同13.6％増）、最終利益予想を1200億円から1300億円（同85.0％増）に引き上げた。増益幅の拡大見通しを好感した買いが集まっていた。ヘルスケア等セグメントで売上高及び事業利益を上方修正。また、調味料・食品セグメントで売上高を縮小する一方で、事業利益を積み増す。加えて、今期に本社ビルの譲渡による固定資産の売却益が計上されることになり、最終利益が押し上げられた。4-12月は売上高が1兆1641億6800万円（前年同期比1.1％増）、事業利益が1459億9200万円（同5.6％増）、最終利益が897億4900万円（同8.9％増）になった。



■富士製薬 <4554> 2,175円 (+251円、+13.1％) 一時ストップ高



東証プライムの上昇率8位。富士製薬工業 <4554> [東証Ｐ]が続急騰、一時ストップ高となった。5日取引終了後、26年9月期連結業績予想について売上高を574億9000万円から592億5000万円（前期比14.7％増）へ、営業利益を55億2000万円から61億2000万円（同22.6％増）へ上方修正すると発表した。主力製品の順調な販売が今後も続くと見込んだ。これを好感した買いが集まっていた。なお、純利益予想については38億1000万円から22億4000万円（同25.3％減）へ下方修正した。投資有価証券評価損を計上するため。



■伊勢化 <4107> 7,860円 (+810円、+11.5％)



伊勢化学工業 <4107> [東証Ｓ]が急反騰。5日取引終了後に発表した25年12月期連結決算は、売上高が392億5800万円（前の期比17.9％増）、営業利益が94億8400万円（同23.8％増）。売上高、営業利益とも過去最高を更新した。ヨウ素の国際市況が堅調に推移するなか、販売数量が増加し収益に貢献した。一方、続く26年12月期の売上高は380億円（前期比3.2％減）、営業利益は80億円（同15.7％減）と一転減収減益の見通しを示した。これが嫌気され、一時9.6％安の6370円まで下落した。なお、配当予想は40円（前期は株式分割考慮ベースで39円）とした。あわせて、稀産金属（大阪市西淀川区）との間で、ペロブスカイト太陽電池材料に関する基本合意書を締結したと発表した。両社で協力してペロブスカイト太陽電池向けヨウ素系材料のサプライチェーン強化を図る。これを材料視する見方が徐々に強まり、売り一巡後に切り返していた。



■富山第一銀 <7184> 2,740円 (+280円、+11.4％)



富山第一銀行 <7184> [東証Ｐ]が4日続急騰。6日午後3時、26年3月期の業績・配当予想の修正を発表。純利益予想を従来の見通しから40億円増額して140億円（前期比4.8％増）に引き上げた。また、期末配当予想は22円増額して50円に見直しており、好感されたようだ。貸出金利息や有価証券利息配当金などの資金利益と、株式等損益の増加幅が想定を上回る見込みとなった。年間配当予想は78円（前期は34円）となる。



■三菱自 <7211> 437.9円 (+39.7円、+10.0％)



三菱自動車工業 <7211> [東証Ｐ]が4日続急伸。同社は5日の取引終了後、26年3月期第3四半期累計（4-12月）の連結決算を発表。売上高は1兆9765億3300万円（前年同期比0.6％減）、営業利益は316億2700万円（同69.8％減）、最終損益は44億8900万円の赤字（前年同期は332億3000万円の黒字）と減収・最終赤字となった。一方、10-12月期では約5％の増収で営業増益、最終黒字転換となっている。今後の業績の底入れを期待した買いが優勢となったようだ。4-12月期の販売実績と足もとの需要動向を踏まえ、通期の業績予想は売上高のみ従来の見通しから800億円増額して2兆9000億円（前期比4.0％増）に修正した。4-12月期は国内ではモデル刷新で販売台数を拡大し、シェアは改善傾向を続けた。アセアンでは新型車の投入効果が出て、SUV（スポーツ多目的車）の「デスティネーター」が好調な滑り出しとなっているという。



■Ｆ＆ＬＣ <3563> 9,433円 (+778円、+9.0％)



ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ]が3日続急伸。6日午前11時30分ごろ、26年9月期第1四半期（10-12月）の連結決算を発表した。売上高が1226億5600万円（前年同期比23.7％増）、営業利益が134億6300万円（同40.5％増）、最終利益が85億4500万円（同39.4％増）だった。営業利益率が前年同期の9.7％から11.0％に上昇しており、好業績と収益性の向上を評価した買いが集まっていた。同社が国内外で展開するスシロー事業において販管費を抑制し、原価率悪化による影響を補って大幅増益を達成。19四半期ぶりに2ケタの営業利益率を記録した。



■かどや製油 <2612> 4,450円 (+345円、+8.4％)



かどや製油 <2612> [東証Ｓ]が4日続急伸。4連騰で昨年来高値を連日で更新した。同社は5日の取引終了後、26年3月期第3四半期累計（4-12月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比2.0％増の304億9900万円、最終利益は同22.6％増の25億4400万円となった。大幅増益で、営業・経常・最終利益は通期の計画を上回って着地している。加えて、配当方針の見直しに伴い今期の期末一括配当予想を従来の見通しから30円増額し135円（前期は100円）に引き上げたほか、4月1日を効力発生日として1株を3株に分割することも開示しており、業績の上振れと株式流動性の向上への期待、株主還元姿勢への評価をもとにした買いが入ったようだ。ごま油事業と食品ごま事業ともに堅調に推移し、輸出用ごま油も伸長した。販売数量の拡大に加えて原材料価格が軟化傾向にあり、売上総利益が増加した。配当方針については、新たな指標として株主資本配当率（DOE）を導入。これまで配当性向の目標として掲げていた純利益の40％と、DOE3.5％のいずれか高い方をメドとして、継続した配当を実施する方針を今期から適用する。



■三菱総研 <3636> 5,200円 (+400円、+8.3％)



三菱総合研究所 <3636> [東証Ｐ]が3日ぶり急反発。同社は5日の取引終了後、26年9月期第1四半期（10-12月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比11.5％増の308億9900万円、営業利益は同2.3倍の34億5500万円、最終利益は同2.7倍の26億3400万円となった。大幅増益で着地したほか、営業利益の通期計画に対する進捗率は46％と第1四半期としては高水準にあり、評価されたようだ。シンクタンク・コンサルティングサービス部門では官公庁のエネルギー関連やDX・デジタル化対応案件、民間向けの経営戦略・マーケティングやAI・半導体関連の案件が売り上げ増加に寄与した。ITサービス部門においてはカード・決済関連案件などを中心に堅調に推移。前期に発生した不採算案件の解消もあって、同部門の経常利益は大きく拡大した。



■ライト <1926> 3,920円 (+300円、+8.3％)



ライト工業 <1926> [東証Ｐ]が5日続急伸。法面保護工事や地盤改良工事など特殊土木に強みをもつ建設会社で業績も好調な推移をみせている。豊富な手持ち工事の施工が進捗し売上高の伸びが顕著なほか、採算性が向上し利益面でも押し上げ効果が発現している。同社が5日取引終了後に発表した26年3月期第3四半期（25年4-12月）決算は営業利益が前年同期比32％増の124億2800万円と大幅な伸びを達成、通期予想に対する進捗率も90％超に達した。更に発行済み株式数5.37％相当の230万株、金額ベースで70億円を上限とする自社株買いを実施することも併せて発表（取得した自社株は27年1月29日付で全株消却予定）した。これらがポジティブサプライズとなり投資資金が集中する格好となっていた。



■オムロン <6645> 4,532円 (+333円、+7.9％)



オムロン <6645> [東証Ｐ]が4日続急伸。同社は5日の取引終了後、26年3月期第3四半期累計（4-12月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。売上高予想を従来の見通しから100億円増額して8550億円（前期比6.6％増）、税引き前利益予想を20億円減額して525億円（同81.0％増）に見直した。最終利益予想は据え置いた。保有する上場株式の評価替えによる影響が利益予想に響くものの、制御機器事業は世界的なFA（ファクトリー・オートメーション）需要やAI関連需要を追い風に高成長が続いており、業況を評価した買いが優勢となった。4-12月期の売上高は6142億8800万円（前年同期比6.0％増）、最終利益は143億3800万円（同99.6％増）となった。制御機器事業はFA需要の回復に加えて、先端半導体やデータセンター向け二次電池関連の需要を獲得する形で、10-12月期の受注水準は急上昇した。



※6日の上昇率が大きかった銘柄を株価変動要因となった材料とともに抜粋。



