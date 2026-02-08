【オランダ・エールディビジ第22節】(スタディオン・ハルヘンヴァールト)ユトレヒト 0-1(前半0-1)フェイエノールト<得点者>[フ]ウサマ・タルガリン(10分)<退場>[ユ]ミゲル・ロドリゲス(78分)<警告>[ユ]ミゲル・ロドリゲス2(70分、78分)、ダニ・デ・ウィット(90分+3)[フ]ルシアーノ・バレンテ(28分)、ウサマ・タルガリン(59分)、ファン・インボム(63分)、ティモン・ベレンロイター(90分)観衆:22,997人└フェイエ