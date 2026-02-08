岡山1区で当選逢沢一郎さん（自民・前）8日 衆院選の岡山1区で当選した逢沢一郎さん（自民・前）が取材に答えました。 「皆様、本当にありがとうございました。心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。真冬の超短期決戦でありました。緊張感と集中力を背景にした結束力の勝利であったと心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 まだ開票が続くわけでございますが、報道等によれば高市