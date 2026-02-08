

岡山1区で当選 逢沢一郎さん（自民・前） 8日

衆院選の岡山1区で当選した逢沢一郎さん（自民・前）が取材に答えました。

「皆様、本当にありがとうございました。心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。真冬の超短期決戦でありました。緊張感と集中力を背景にした結束力の勝利であったと心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

まだ開票が続くわけでございますが、報道等によれば高市早苗自民党にかなりの多くの議席が国民の判断により与えられる、そのように伺っております。緊張感と集中力に続き、覚悟をしながら国民の皆さんにお約束をした公約をしっかりと現実のものにしていく、それを実行して結果を出していく。ひとつひとつ丁寧な政治を進めていきたいと思います。決しておごることなく丁寧な国会運営、そして国民の皆様への説明責任をしっかりといたしていく。こういう新生自民党でありたいと思います。

本当に大きな国民の方々からの期待が我が党に寄せられた、また14期を重ねた私、逢沢一郎の使命、役割、責任、旧来に増して本当に大きなものがあるとしっかりと自覚をし、認識をし、今までのキャリアを背景により良い政治を前に進めていく。そのことに力を尽くしてまいります。どうぞ旧来に増してのご指導、ご鞭撻を同志の皆様、よろしくお願いいたします。この度はまことにありがとうございました。お世話になりました」