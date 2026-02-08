フジテレビは８日、テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズの全編を再放送することを発表した。同局系で４月５日から毎週日曜の午前９時半から放送される。関東地区以外の放送局は今後、公式ＨＰに掲載予定。原作単行本全２３巻で累計発行部数が２億２０００万部を突破した漫画「鬼滅の刃」（集英社ジャンプ コミックス刊）が原作。物語は家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎（かまど・たんじろう）が、鬼になった妹の禰豆子（ねず