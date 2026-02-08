小沢一郎氏衆院選岩手3区で、中道改革連合の前職小沢一郎氏（83）が自民党の元職藤原崇氏（42）に敗北することが確実になった。党重鎮の小沢氏は、中曽根康弘元首相と並び戦後最多となる20回目の当選を目指していた。1969年に初当選。集票力を誇った後援会は高齢化が著しく、今回は寒さを考慮して街頭演説への動員を見送るケースもあった。藤原氏とは6度目の対決で、2021年選挙も敗れたものの比例東北ブロックで復活。24年選