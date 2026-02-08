ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマークした。ファンが注目したのは他の選手が応援の為に手にしていたうちわだ。その秘密に「なんて良いチームの団結力」などと感動の声が広がっている。日本選手はチームメンバーの演技中にうちわを持って応援していたが、ただのうち