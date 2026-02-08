Jリーグは8日、同日に開催予定だったJ2・J3百年構想リーグEAST-A第1節のSC相模原対ザスパ群馬が降雪・積雪の影響により中止となることを発表した。この試合は相模原ギオンスタジアムで午後2時からキックオフ予定だった。相模原はスタジアムの様子をXで公開しており、ピッチは雪で埋もれている状態だった。代替日やチケットの取り扱いは決定次第発表するとしている。ここまで栃木SC対ヴァンラーレ八戸、大分トリニータ対レイ