相模原vs群馬も降雪・積雪の影響により中止…クラブは一面真っ白のピッチを公開
Jリーグは8日、同日に開催予定だったJ2・J3百年構想リーグEAST-A第1節のSC相模原対ザスパ群馬が降雪・積雪の影響により中止となることを発表した。
この試合は相模原ギオンスタジアムで午後2時からキックオフ予定だった。相模原はスタジアムの様子をXで公開しており、ピッチは雪で埋もれている状態だった。代替日やチケットの取り扱いは決定次第発表するとしている。
ここまで栃木SC対ヴァンラーレ八戸、大分トリニータ対レイラック滋賀FCの中止も決まっている。
現在のギオンスタジアムの状況です。— SC相模原 (@sc_sagamihara) February 7, 2026
Jリーグに報告し、話し合いを行なっております。
現在スタッフはスタジアムに到着し、準備を進めております。#SC相模原 || #SCS pic.twitter.com/gEzVrUTVu3