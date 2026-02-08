お笑い芸人の千原せいじ（56）が8日までにYouTubeチャンネルを更新。「腹立つこと」について語った。今回の動画では、先輩芸人の木村祐一をゲストに招き、木村が日頃感じている「怒り」について聞きながらトークを進めた。その会話の中で、せいじが自身が感じている怒りを話すターンに。せいじは「急にマスコミの話になるんやけど、すごい腹立つのが、兄さん（木村）でも俺でも、ちょっと間違えたら…間違えたことを言うたり発信し