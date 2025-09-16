千原せいじの「いじめられっ子やろ」発言の余波が止まらない。千原は7月に自身のYouTubeチャンネル「せいじんトコ」で、埼玉県戸田市議の河合ゆうすけ氏と対談をおこなうも、途中から口論状態となり、「おまえ、いじめられっ子やったやろ。いじめられっ子オーラいかついで」などと発言。これが問題視されたため、次々と仕事を失っている状況だ。「レギュラー出演していたラジオ番組『大雲・せいじの坊僧ラジオ』（KBS京都）が