きょう8日9時27分、福井地方気象台は、「顕著な大雪に関する福井県気象情報」を発表しました。大規模な交通障害の発生するおそれきょう8日9時27分、福井地方気象台は、「顕著な大雪に関する福井県気象情報」を発表しました。福井県の観測によると、小浜市上田では8日9時までの6時間に29センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は8日夕方にかけて続く見込みです。嶺南西部では、短時間の大雪に伴って路面状況が急速に悪化し、