俳優の須賀健太が好きな女性の髪型を告白。アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が仕草を交えて“実演”し、スタジオに称賛の声があがった。【映像】スタジオ興奮の櫻井優衣の“仕草”2月7日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#1にて、VTRの合間にスタジオで「恋と髪」をテーマにトークを展開。女性の好きな髪型を聞かれた須賀は、「学生時代はもう、ポニーテール。正確には、体育の時のポニーテールが好きで。普